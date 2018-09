MotoGP Aragon, è ancora super Ducati: Lorenzo in pole su Dovizioso

22/09/2018

Jorge Lorenzo fa volare la Ducati e centra la sua terza pole stagionale nel GP di Aragon. Il maiorchino ha regolato all'ultimo respiro l'altra Desmosedici di Dovizioso, regalando alla casa di Borgo Panigale la terza doppietta consecutiva in qualifica. Terzo tempo per Marquez, che paritrà con le Rosse in prima fila. Giornata da dimenticare per Rossi, che non ha superato il taglio del Q1 e partirà dalla sesta fila, in 18esima posizione.