MotoGP Aragon, Dovizioso: "Oggi girato senza rischiare, sabato si riparte da zero"

22 settembre 2017

Andrea Dovizioso dà poco peso ai risultati del venerdì di libere del GP di Aragon, chiuso con l'8° tempo: "Siamo stati sfortunati, ha piovuto subito prima del semaforo verde in entrambe le sessioni e non c'era abbastanza acqua per provare l'assetto da bagnato. Non aveva molto senso girare troppo, abbiamo testato qualcosa senza prenderci rischi. Abbiamo fatto qualche piccolo aggiustamento di elettronica, ma domani sarà asciutto e si ripartirà da zero".