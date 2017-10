MotoGP Aragon, Dovizioso: "Feeling così così...partire dietro non è il massimo"

23 settembre 2017

Andrea Dovizioso non può certo essere soddisfatto del settimo posto ottenuto in qualifica nel GP di Aragon: "La FP4 è stato un turno pazzo - ha detto il leader del mondiale - Abbiamo provato a capirci qualcosa di gomme e setup ma sono arrivato alle qualifiche con un feeling così così...Essere indietro in griglia non sarà il massimo, però dobbiamo studiare bene le gomme e capire quale scegliere. Quello sarà molto importante e farà la differenza".

Il forlivese sa che il pericolo numero sarà il suo rivale per il titolo Marc Marquez, nonostante la caduta e il quinto posto in griglia: "Qui di grip ce n'è davvero poco, come sempre ad Aragon, la Honda è l'unica che riesce ad andare forte anche con la gomma dura, le altre fanno un po' più fatica".



Entusiasta il poleman Vinales, capace di rimontare alla grande dopo un venerdì molto complicato: "Sapevamo che la moto aveva un grande potenziale sull'asciutto e oggi ha lavorato alla grande. La differenza rispetto a ieri è stata davvero solo il meteo, ma dobbiamo comunque pensare di migliorare sul bagnato perché è una condizione che potrebbe ripresentarsi in Giappone o in Australia. Il passo gara è buono e possiamo anche fare qualche step in più per migliorare ulteriormente. La prima fila di Valentino? Sono molto sorpreso, ha fatto un lavoro incredibile...spero che resti davanti a battagliare fino in fondo".



Contento anche Jorge Lorenzo, 2° in qualifica con l'altra Ducati ufficiale: "È stato positivo per me passare dal Q1, mi ha dato un po' di minuti in più per lavorare. In FP3 ho sofferto tanto perché avevo pochi chilometri sull'asciutto, ma man mano che giravo andavo sempre più forte. È stata davvero solo questione di feeling e confidenza con gli pneumatici. Per domenica? Sarà fondamentale la gomma posteriore, con la media e con la dura si può fare la gara. Abbiamo il passo più competitivo di tutta la stagione e siamo tutti molto contenti di questo".