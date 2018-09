MotoGP Aragon: Dovizioso domina le Libere 1, che poker Ducati!

21/09/2018 di DANIELE PEZZINI

Andrea Dovizioso riparte a razzo dopo il trionfo di Misano e stampa il miglior tempo nella prima sessione di libere del GP di Aragon. Il forlivese ha fatto il vuoto con uno strepitoso 1'48''020 e alle sue spalle si sono piazzate altre tre Ducati : le due Pramac di Petrucci (+ 0''190) e Miller (+ 0''714) e l'altra GP18 ufficiale di Lorenzo (+ 0''731). Quinto e sesto tempo per Vinales e Marquez , settimo per Rossi , anche lui al sicuro in top 10.

Non poteva esserci avvio migliore per Dovizioso e per la Ducati nel weekend di Aragon. La casa di Borgo Panigale (che non vince sul tracciato spagnolo dal 2010, con Stoner) ha dominato la FP1, piazzando quattro Desmosedici nelle prime quattro posizioni. I piloti della Rossa hanno alzato il ritmo nella seconda parte del turno, montando la gomma hard al posteriore. Una scelta rivelatasi azzeccata specialmente per il Dovi, che ha stampato un crono già eccezionale (appena 4 decimi più lento della pole 2017) rifilando distacchi pesanti a tutti gli altri big.



Marquez, come d'abitudine, si è un po' nascosto, centrando il tempo buono al quarto giro e poi concentrandosi sul lavoro in vista della gara, dove la gestione delle gomme sarà fondamentale. Il leader del mondiale (tranquillo dall'alto dei suoi 67 punti di vantaggio su Dovizioso) ha chiuso a + 0''784 dalla vetta, appena un millesimo dietro alla Yamaha di Vinales. Dietro il 93 ha chiuso invece l'altra M1 di Valentino, tranquillamente in top 10 ma lontano quasi un secondo dal Dovi (+ 0''938).



Al momento qualificati direttamente al Q2 anche Zarco con la Yamaha Tech 3, Crutchlow con la Honda LCR e Iannone con la Suzuki.