MotoGP, Aprilia ufficializza l'ingaggio di Aleix Espargaro

26 giugno 2016

L'Aprilia ha annunciato l'ingaggio di Aleix Espargaro per la prossima stagione della MotoGP. Il pilota spagnolo, oggi in sella alla Suzuki, ha firmato un contratto biennale e affiancherà il britannico Sam Lowes, già sotto accordo con la squadra diretta da Fausto Gresini. Espargaro, nato a Granollers il 30 luglio 1989, guiderà una RS-GP per le stagioni 2017 e 2018.