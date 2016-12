MotoGP, Aprilia tutta in rosso a Valencia

8 novembre 2016

In occasione del GP di Valencia della MotoGP, tutto il team Aprilia Racing si veste totalmente di rosso, anzi di (RED), a partire dalle RS-GP di Bautista e Bradl, per celebrare il supporto del Gruppo Piaggio a (RED), l’associazione fondata da Bono e Bobby Shriver il cui fine è contribuire ai programmi di lotta all’AIDS, alla tubercolosi e alla malaria in paesi in via di sviluppo. In concomitanza della gara spagnola arriva l’hastag #iRideRED da condividere.