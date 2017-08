MotoGP: Aprilia, Redding in coppia con Espargaro nel Mondiale 2018

14 agosto 2017

"La nostra moto è cresciuta costantemente gara dopo gara, l'obiettivo di lottare stabilmente nei dieci è ampiamente raggiunto - ha proseguito Albesiano - E mentre sono in arrivo ulteriori step di sviluppo tecnico già in questo campionato, con l'accordo con Scott ci prepariamo alla stagione che verrà. Aprilia sarà al via con una coppia di piloti di indubbio valore e interessante prospettiva. Aleix si sta dimostrando sempre di più un pilota di grande qualità, una certezza. Col contributo di Scott ci aspettiamo che il lavoro di squadra avvicini ancora di più Aprilia verso i vertici del campionato, nelle posizioni che un brand così glorioso merita di occupare. Nello stesso momento salutiamo Sam Lowes, ringraziandolo sinceramente dell'impegno dimostrato in questa sua stagione di esordio in MotoGP e del contributo dato alla crescita del team. E' un pilota che riuscirà indubbiamente a esprimere il suo talento ma ora dobbiamo effettuare scelte che ci permettano di rispettare i nostri impegni verso il Gruppo Piaggio e i nostri tifosi. Continueremo a lavorare insieme con l'impegno che ci abbiamo sempre messo, per permettergli un bel finale di stagione e auguriamo a Sam il meglio per il prosieguo della sua carriera".



Redding, che disputa il Mondiale in corso in sella a una Ducati Pramac, ha 24 anni e, dopo aver esordito nel mondiale 125 proprio con l'Aprilia nel 2008, dal 2014 disputa il campionato MotoGP. In questa stagione il suo miglior risultato è stato un settimo posto nella gara d'esordio in Qatar, mentre ieri in Austria ha chiuso 12°.