MotoGP: Aprilia, è addio con Melandri

Poche righe per mettere la parola fine a un rapporto che in passato, alla coppia, aveva regalato momenti di gioia. Al di là delle frasi di circostanza tipiche di un comunicato ufficiale, Marco Melandri e Aprilia hanno chiuso la vicenda al culmine di una crisi diventata insostenibile per entrambi. Marco avrebbe voluto continuare nel mondiale Superbike, Aprilia, visto l’ingaggio, pretendeva l’impegno in MotoGP. I risultati sono stati disastrosi. 18° posto a Le Mans e al Mugello, meglio di così Marco non è riuscito a fare, mentre Bautista – forse con un pizzico di motivazione in più – ha messo assieme 11 punti. Probabilmente Melandri non ha mai creduto nel progetto e ha patito oltre misura il congedo forzato dall’ambiente della Superbike, una realtà più affine alle sue attitudini. Un'altra ipotesi è che Aprilia si sia trovata in difficoltà nella gestione di un pilota ingaggiato da Gigi Dall’Igna prima del passaggio alla Ducati. Nel 2014 Melandri prese infatti il posto di Eugene Laverty, il pilota più in forma dell’Aprilia. Un altro Laverty, Michael, è destinato invece a salire sulla sella dell’Aprilia MotoGP a partire dal Gran Premio di Germania di domenica. Il futuro di Melandri si carica così di zone d’ombra e pochissime certezze. L’obiettivo è chiaramente il ritorno in Superbike, il problema vero è con quale moto. Ducati e Yamaha sono le uniche strade percorribili, ma a Borgo Panigale ricordano ancora quanto accadde negli anni della MotoGP e della Yamaha non si conoscono ancora a fondo i progetti.