MotoGP, Aprilia conferma Bautista e Bradl

22 settembre 2015

In attesa di fare chiarezza sui piani per la Superbike, l'Aprilia ha annunciato la sua squadra per la MotoGP 2016. La Casa di Noale si affiderà ancora alla struttura di Fausto Gresini e avrà come piloti lo spagnolo Alvaro Bautista e il tedesco Stefan Bradl, chiamato a stagione in corso per sostituire Melandri. La grande novità è l'ingaggio di Sam Lowes, attualmente impegnato con buoni risultati in Moto2 dove continuerà a correre con la stessa squadra di Gresini. Il britannico ricoprirà il ruolo di tester in attesa di correre da pilota titolare nel 2017.