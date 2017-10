MotoGP, Aoyama al posto di Miller a Motegi

6 ottobre 2017

Fuori Jack Miller, dentro Hiroshi Aoyama . Il team Marc Vds si presenterà a Motegi, prossima tappa della MotoGP , con il collaudatore giapponese della Honda , ex campione del mondo della 250, al posto dell'australiano che si è fratturato la tibia in un allenamento con la moto da trial pochi giorni fa. Aoyama, in pista nel 2016 al posto di Pedrosa a Sepang, vertrà schierato al fanco di Tito Rabat.

“Innanzitutto ci tengo ad augurare a Jack un rapido recupero e spero sia in grado di correre a Phillip Island. Non è mai bello sostituire un pilota infortunato, ma farò di tutto per svolgere un buon lavoro e ringrazio Michael Bartholemy e la squadra Estrella Galicia 0,0 Marc VDS per avermi concesso l'opportunità di correre davanti al mio pubblico. Non ho ancora corso questa stagione di conseguenza dovrò ritrovare le giuste sensazioni. Conosco però il team, avendo lavorato con loro in passato, e questo aspetto mi aiuterà molto, così come il fatto di avere al fianco un pilota di esperienza come Rabat”, ha detto Aoyama.