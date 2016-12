MotoGP, annunciato il calendario provvisorio del 2017: sempre 18 gare

21 settembre 2016

E' stato presentatro il calendario, per ora provvisorio, del Motomondiale 2017. Nessuna grossa novità, a partire dal numero delle gare, che restano 18. Si parte il 26 marzo con la notturna del Qatar, per finire il 12 novembre a Valencia. Restano Mugello e Misano le tappe italiane: in Toscana si tornerà a correre in giugno, il 4, mentre il 10 settembre è previsto il GP di San Marino e della Riviera di Rimini.