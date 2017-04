MotoGP Americhe, Viñales il più veloce nelle Libere 1

21 aprile 2017

È Maverick Vinales il pilota più veloce al termine della prima sessione di libere sul circuito di Austin. Lo spagnolo della Yamaha ha inaugurato il weekend del Gp delle Americhe girando in 2'04''923 , oltre mezzo secondo più veloce della Honda di Marc Marquez . Terzo tempo per la Ducati di Andrea Dovizioso (+ 0''681), mentre chiude in sesta posizione il compagno di team Jorge Lorenzo (+ 1''094). Ottavo Valentino Rossi (+ 1'369), fuori dalla top 10 Iannone .

Vinales mette subito le cose in chiaro anche in Texas. Il pilota Yamaha chiude davanti a tutti la prima sessione di prove libere, girando in 2'04''923, a + 0''577 dalla Honda di Marc Marquez, favorito numero uno sul circuito di Austin. Il campione del mondo in carica decide di non tentare l'attacco al tempo nel finale, conservando le gomme e concentrandosi sull'assetto gara, ma il messaggio di Maverick è chiaro: l'obiettivo è la terza vittoria consecutiva.



Alle spalle dei due scatenati spagnoli si piazza la Ducati di Andrea Dovizioso, che gira in 2'05''604, davanti alla Yamaha Tech III di Johann Zarco (ormai non è più una sorpresa) e ad altre due Ducati: quella del team Aspar di Alvaro Bautista e quella del compagno Jorge Lorenzo, finalmente autore di un tempo da top 10.



Solo ottavo Valentino Rossi, che conferma le difficoltà sul giro secco già evidenziate nei primi due Gp stagionali e che chiude alle spalle di Dani Pedrosa (settimo), a oltre 1''3 da un Vinales che sembra sempre correre con un'altra moto rispetto a quella del Dottore, almeno nelle prove.



A chiudere le top 10 di questa FP1 ci sono l'Aprilia di Espargaro e la Ducati Pramac di Petrucci, mentre è solamente sedicesimo Andrea Iannone, alle prese con una serie di problemi tecnici sulla sua Suzuki.