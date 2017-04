MotoGP Americhe: tante cadute in FP3, Viñales fa il miglior tempo

22 aprile 2017

Maverick Vinales si riprende la leadership della classifica dei tempi combinati e centra il miglior tempo al termine delle prove libere. Lo spagnolo della Yamaha approfitta delle moltissime cadute che hanno falcidiato la FP3 per girare in 2'03''979 e rimettersi alle spalle la Honda di Marc Marquez, finito a terra addirittura due volte e quindi non in grado di migliorare il 2'04''061 del venerdì. Terzo tempo per Dani Pedrosa (+ 0''317), capace di rimanere in piedi e scalare un paio di posizioni rispetto alla FP2. Si migliora anche Cal Crutchlow (quinto tempo dietro a Zarco) che fa scivolare in sesta posizione la Yamaha di Valentino Rossi.



Sessione anomala, caratterizzata dal vento freddo e da una temperatura bassissima dell'asfalto. Secondo alcune rilevazioni si sono toccati addirittura i 21 °C, ben al di sotto delle medie del circuito, che in questa stagione sono abbondantemente sopra i 30 °C. Difficile dunque trarre indicazioni utili in vista delle qualifiche e della gara.



Vittime di queste condizioni particolari finiscono praticamente tutti i piloti: Marquez, appunto, Bautista, Lowes, Aleix Espargaro, Iannone (apparso piuttosto nervoso nei box, ancora prima di scivolare) e le due Ducati di Dovizioso e Lorenzo. Anche lo spagnolo non migliora e sarà dunque costretto a partire dal primo turno di qualifiche in virtù del dodicesimo tempo finale.



Le conseguenze peggiori, però, le patisce Alex Rins. Sfortunatissimo il pilota Suzuki, uscito dal tracciato con il polso dolorante e portato poi via in elicottero verso l'ospedale di Austin. Per lui si parla di una frattura che richiederà l'intervento chirurgico e che rischia di tenerlo lontano dalle gare per un po'.