MotoGP Americhe, Marquez dopo le qualifiche: "Ero anche malato..."

21 aprile 2018

Marc Marquez spaventa tutti dopo il dominio in qualifica e la pole (poi persa per penalità) nel GP delle Americhe: "È stata una giornata difficile - ha detto lo spagnolo - Mi sono svegliato malato, con un po' di febbre. Per la gara Maverick mi sembra il più pericoloso, ma ho un ottimo passo e la gomma mi da garanzie". Felice anche Iannone, terzo in qualifica: "Weekend iniziato benssimo. Riesco finalmente a sentirmi a mio agio e a divertirmi in pista".