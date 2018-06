MotoGP Americhe, Iannone beffa Marquez nelle Libere 2

Il pilota di Vasto ritrova così il sorriso in un periodo per lui tutt'altro che semplice, tra risultati non eccezionali e voci di mercato che lo vedono lontano dalla Suzuki per la stagione 2019. Al termine del venerdì di libere ad Austin si toglie la soddisfazione di mettersi alle spalle il "signore del COTA" Marc Marquez (+ 0''056 e vittima anche di una caduta senza conseguenze), con un giro super nell'attacco al tempo finale.



Il pilota Honda, che sul tracciato texano ha ottenuto 5 pole e 5 vittorie in altrettante edizioni del GP, resta il più convincente sul passo gara, ma quantomeno sul giro secco il suo dominio è sembrato poter vacillare. Anche le Yamaha, infatti, sono state in grado di contenere i distacchi, con Vinales e Rossi autori di due ottime prestazioni al momento del time attack e soprattutto apparsi molto in sintonia con le proprie M1, a differenza di quanto si era visto in Argentina.



Continua il buon momento della Honda LCR di Cal Crutchlow, trionfatore a Termas de Rio Hondo, che centra il quinto crono a meno di mezzo secondo da Iannone, così come quello di Alex Rins, 6° a + 0''853 dal compagno in Suzuki. Sembrano invece faticare parecchio le Ducati ufficiali, con Jorge Lorenzo 7° a + 0''888 e Andrea Dovizioso 8° a + 1'048. Per le Rosse di Borgo Panigale c'è per lo meno la soddisfazione di aver centrato senza troppi problemi la top 10, fondamentale per accedere direttamente al Q2 visto che per la giornata di sabato è prevista pioggia.



Traa i migliori 10 anche Aleix Espargaro con l'Aprilia e un eroico Dani Pedrosa con l'altra Honda. Lo spagnolo è riuscito nell'impresa nonostante abbia corso visibilmente dolorante per i postumi dell'operazione al polso dopo l'infortunio patito in Argentina. Momentaneamente fuori dal Q2 invece Petrucci e Zarco (11° e 13° tempo).