MotoGP Americhe, Domenicali: "Quinto o sesto posto? Alla Ducati non basta"

21 aprile 2017

L'amministratore delegato di Ducati Claudio Domenicali mette le cose in chiaro prima del Gran Premio delle Americhe di MotoGP: "Non possiamo accontentarci di fare quinto o sesto posto - ha detto in occasione di una visita a Tokyo, riferendosi in particolare ai risultati nelle prime due gare di Jorge Lorenzo - Le aspettative sono bene altre e stiamo tutti quanti lavorando per quello".