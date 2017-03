MotoGP, allarme maltempo per la gara del Qatar

20 marzo 2017

Allarme maltempo per l'esordio del Motomondiale in Qatar. Le previsioni per il weekend non sono buone dopo che anche nei giorni scorsi pioggia e fulmini hanno rallentato i test di Moto2 e Moto3. Incredibile visto che Losail è in pieno deserto. C'è il rischio che non si corra come accaduto nel 2009, quando la MotoGP fu rimandata al lunedì. Pista bagnata e riflettori, infatti, rendono difficile la visibilità per i piloti a causa dei riflessi sull'asfalto.