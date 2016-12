MotoGP, all'asta una Yamaha YZR-R1 replica autografata da Vale Rossi Iniziativa benefica della squadra e del pesarese a favore di "La Gotita Onlus"

29 settembre 2016

A distanza di un anno, Yamaha e Valentino Rossi si riuniscono ancora, per una nuova e significativa iniziativa benefica a favore di La Gotita Onlus, associazione che da anni supporta alcuni hogares (comunità di accoglienza) boliviani, fornendo quotidianamente attenzioni, istruzione e l’assistenza sanitaria necessaria a bambini socialmente meno fortunati per accompagnarli nel loro processo di sviluppo. Da sempre sostenitrice di progetti in favore di realtà benefico/assistenziali, Yamaha ha deciso di rinnovare, dopo il successo del 2015, l’impegno nei confronti di La Gotita Onlus che potrà così contare sull’importante ricavato di una asta che vede protagonista un’esclusiva Yamaha YZF-R1 m.y 2016 autografata dal nove volte Campione del Mondo Valentino Rossi che lui stesso consegnerà personalmente all’offerente più generoso.

Oltre ad avere la livrea ispirata alla celebre YZR-M1 n. 46 del team Movistar Yamaha MotoGP, questo oggetto del desiderio sarà impreziosito da una sella con elementi grafici personalizzati e, soprattutto, dalla firma e da una dedica da parte del campione italiano sul cupolino. E colui che riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria dell’asta potrà realizzare il sogno di una vita: ritirare l’ambito pezzo da collezione direttamente dalle mani del “Dottore”, durante un evento ufficiale di Yamaha. L’asta, il cui importo di base è fissato a 60.000 Euro, sarà su scala internazionale ed avrà inizio sul portale CharityStars.com il 10 ottobre, per terminare il 30 ottobre 2016. Il ricavato, devoluto in beneficienza a La Gotita Onlus, finanzierà quest’anno il progetto “Rayito de Sol” che coinvolge i bambini e gli adolescenti di quattro hogares boliviani. Corsi di inglese, musica, canto, botanica e agraria sono solo alcune delle attività previste dal significativo progetto. I fondi ricavati contribuiranno inoltre alla realizzazione di un campo da calcio, di una serra e di una nuova “panaderia” e “pasticeria” con l’avvio dei corsi per i ragazzi portatori di handicap. In questo modo, La Gotita potrà contribuire a migliorare e rendere più luminosa la vita presente e futura di questi ragazzi, aiutandoli ad aumentare la loro autostima. Questo percorso, infatti, darà loro la possibilità di acquisire competenze e capacità che consentano uno sviluppo più solido e completo. Ancora una volta, grazie al prezioso contributo di Yamaha e CharityStars, la passione per lo sport e la speranza di poter dare un significativo contributo si uniscono in favore dei niños di La Gotita.



VAI AL LINK DELL'ASTA



YAMAHA YZF-R1 2016 MOVISTAR YAMAHA MOTOGP REPLICA - VALENTINO ROSSI SIGNATURE:

• Motore crossplane da 998 cc, a 4 cilindri, da 200 CV

• Sistemi evoluti di controllo elettronico

• IMU a 6 assi con 3 giroscopi e 3 accelerometri per dati 3D sul movimento

• Traction Control/Slide Control in base all'angolo di piega

• Lift Control e Launch Control

• ABS/Unified Brake System sensibili all'angolo di piega

• Telaio Deltabox in alluminio a interasse corto

• Peso in ordine di marcia 199 kg.

• Forcellone con capriata di rinforzo/telaietto in magnesio

• Cerchi in magnesio e serbatoio in alluminio

• Modalità di guida con setting regolabili

• Nuova strumentazione LCD Thin Film Transistor (TFT)



SEGNI PARTICOLARI:

• Livrea Movistar Yamaha MotoGP 2016 (non disponibile sul mercato)

• Autografo Valentino Rossi sul cupolino

• Elementi grafici della sella personalizzati

• Numero tabella 46

