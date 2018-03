MotoGP al via, Rossi è carico: "In tanti competitivi, ma siamo pronti"

14 marzo 2018

Per Rossi sarà la ventitreesima stagione del Motomondiale. "Dopo un lungo inverno - ha aggiunto - siamo finalmente arrivati alla prima gara di questa nuova stagione, e dopo molti test, arrivare alla prima gara è sempre bello. I test pre-stagionali sono stati importanti, abbiamo capito i nostri punti deboli e quelli forti. Dobbiamo continuare a lavorare, ma tutti in Yamaha vogliono migliorare, fare belle gare e vincere. Ci siamo preparati per questa prima gara durante gli ultimi test, ma abbiamo ancora le sessioni di prove libere per migliorare, per fare un altro passo".



Ma c'è grande attesa anche per Andrea Dovizioso. Il ducatista ha ancora negli occhi lo splendido e inatteso duello con Marquez e spera che questa volta il finale sia diverso. “Sono decisamente soddisfatto del feeling che ho raggiunto con la Desmosedici GP18 durante le ultime tre sessioni di test: siamo stati sempre molto veloci e sono contento del lavoro che è stato fatto in Ducati durante l’inverno. A Losail la nostra moto ha sempre funzionato bene e quest’anno sembra vada ancora meglio, per cui sono molto fiducioso per il primo GP della stagione. Dobbiamo ancora migliorare alcuni aspetti in ottica gara e molto dipenderà dalle condizioni che troveremo durante il weekend, perché in Qatar le cose possono cambiare in fretta, ma credo di avere l’esperienza necessaria per gestire ogni situazione. Quest’anno ci sono tanti piloti molto veloci e competitivi e conosco perfettamente i punti di forza della nostra moto e gli aspetti ancora da migliorare, ma sono molto focalizzato e pronto per iniziare la stagione alla grande", le parole del forlivese.