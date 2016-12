MotoGP, al Sachsenring Marquez è subito il più veloce

Insomma, si preannuncia un altro weekend ad alta tensione dopo lo scontro di Assen. Marquez è partito a testa bassa, staccando un tempo di tutto rispetto, che nessuno è riuscito ad avvicinare. Compreso un Rossi che comunque, sembra aver iniziato con il piede giusto. Pomeriggio, comunque, ne sapremo di più. La sorpresa della giornata è l'inserimento di Scott Redding in posizioni dove non era mai stato, anchse se è presto per dire che il britannico sia uscito dalla crisi. Segnali di ripresa anche per Dani Pedrosa, mente un capitolo a parte meritano la Ducati e Jorge Lorenzo. Le rosse ufficiali di Dovizioso e Iannone non sembrano a loro agio nel toboga teutonico, tanto che la Desmosedici migliore è quella Pramac del colombiano Yonny Hernandez. Quanto al maiorchino, gli oltre sei decimi di ritardo da Marquez sono un po' troppi per poter puntare al successo in gara. Ci si aspettava di più dalla Suzuki, che invece è solo ottava e undicesima con Aleix Espargaro e Maverick Vinales. Nonostante la presenza delle gomme asimmetriche portate dalla Bridgestone, non sono mancate le cadute nella solita curva a destra all'ingresso del discesone. Sono finiti a terra Pol Espargaro, che ha distrutto la sua M1, ma anche Alvaro Bautista con l'Aprilia, comunque discreto 18°. Passi avanti per la seconda RS-GP affidata a Michael Laverty al posto di Melandri: 23.a. Chiude il gruppo Claudio Corti, che sta sostituendo l'infortunato Bradl.