MotoGP al Montmelò, Rossi: "Le modifiche? Per avvantaggiare gli altri"

4 giugno 2016

Valentino Rossi al Montmelò ha centrato solo il quinto tempo in qualifica, penalizzato dal nuovo circuito. Anche lui, come Lorenzo, non condivide la decisione presa: "Io sapevo che c'era il meeting ma avevo da fare e non sono potuto andare. La curva 12 in effetti era abbastanza pericolosa, ma perché modificare anche la curva 9? Per un problema di sicurezza? E' una bugia. Chi l'ha fatto, l'ha fatto per avvantaggiare la propria moto"

"A mio avviso Salom ha avuto un problema tecnico, non è stata una caduta normale. E' andato dritto e non ha neanche fatto la curva. Quando c'è un problema tecnico ci sono trecento posti dove puoi farti male. Quando succedono queste cose diventa tutto relativo. Siamo qua a fare la cosa che ci piace di più, ma ci dimentichiamo quali sono i rischi del mestiere". In vista della gara il grande problema sono le gomme: "Quelle da gara non riusciamo a portarle a temperatura, non riusciamo ad usarle. Le altre invece durano 6/7 giri. Anche Lorenzo ha lo stesso problema, non so come faremo".