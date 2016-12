MotoGP al Montmelò, Lorenzo: "Il nuovo tracciato ci penalizza"

4 giugno 2016

Al Montmelò Jorge Lorenzo, nonostante le difficoltà della mattina, riesce a ottenere un'ottima seconda posizione in grigla. Il suo primo pensiero però è per lo scomparso Luis Salom: "La cosa più importante di questo weekend è che Luis non c'è più, sono molto triste e non è per niente facile correre. E' nato come me a Palma di Maiorca e quando eravamo piccoli ci allenavamo spesso insieme. Anche i nostri genitori sono amici".