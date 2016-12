MotoGP ad Aragon, Rossi: "Rimane il secondo posto"

25 settembre 2016

"Quello che abbiamo fatto non ha funzionato - continua il pesarese - ha funzionato meglio quello che ha fatto Lorenzo. Lui qui guida davvero forte e ne aveva un pelo più di me, ci avrei provato all'ultimo giro ma non so come sarebbe andata a finire. Invece ho vanificato tutto con quell'errore in frenata. Sorpreso da un Lorenzo così veloce? No, io sono molto più sorpreso quando Lorenzo va piano. Ora è importante arrivare secondi anche perché è l'unica cosa che possiamo fare. Mi piacerebbe essere competitivo nelle prossime tre gare asiatiche, sono circuiti che mi piacciono molto e la nostra moto lì va forte. Però siamo un po' preoccupati perché non vinciamo più da Barcellona e nelle ultime gare la Honda ha vinto tanto. Dobbiamo rimboccarci le macchine e capire come andare forte".



Lorenzo chiude secondo, soddisfatto di aver azzeccato questa volta la scelta della gomma: "Con la gomma dura non ho mai avuto una buona sensazione nel weekend, ma all'ultimo ho cambiato idea seguendo il mio istinto e ha funzionato. Rossi aveva un passo migliore fino a metà gara, poi però è calato a causa della gomma, io invece sono stato costante e piano piano l'ho preso. Quando l'ho sorpassato si è attaccato e sicuramente senza il suo errore sarebbe stata una battaglia fino all'ultima curva. Noi della Yamaha a inizio stagione eravamo in vantaggio, ma la Honda ha avuto una evoluzione migliore, oggi era forte soprattutto in staccata. Oggi pensavo di finire sesto o settimo quindi è andata bene, ma non so cosa succederà nelle prossime gare. Se finiamo davanti a Rossi nei prossimi GP possiamo chiudere secondi, ma lui è in grande forma e sarà molto difficile".



Sarà difficile invece per Marquez buttare via il terzo titolo della carriera, la gara di oggi però è stata più difficile del previsto: "Sembrava tutto sotto controllo ieri, ma le gare sono sempre diverse. Oggi c'era più vento e facevo più fatica con la gomma davanti. All'inizio ho spinto troppo e mi sono quasi visto per terra, allora ho cercato di riprendere piano piano il feeling che avevo ieri per spingere nella seconda parte. Nella stagione è importante gestirsi, a Misano faticavo per la moto e il mio stile di guida, qui invece avevo messo un cerchio rosso. Era la gara giusta per attaccare e fermare la rimonta di Valentino".



Giornata disastrosa per la Ducati, ma Dovizioso non si sente di dare la colpa alla sua moto: "Non è esattamente chiaro quello che è successo. Più o meno al quarto giro la gomma davanti ha avuto una reazione strana e ho dovuto mollare il ritmo. Poi la gomma dietro ha girato sul cerchio ed è venuta fuori una grande vibrazione che mi ha fatto spaventare. Mi dispiace tanto perché avevamo lavorato bene e secondo me potevamo giocarci il podio. Queste cose ti tagliano le gambe perché fai tutto bene e poi in gara succedono cose che non avevi mai visto prima. Ma io per quello che è successo non darei la colpa alla moto, abbiamo anche perso un po' di pezzi nella gomma davanti..."