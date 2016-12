MotoGP ad Aragon, Rossi: "Contento, riesco a guidare forte"

23 settembre 2016

"La moto dopo un po' di giri inizia a scivolare troppo - spiega il pesarese - e andiamo in difficoltà con il posteriore. Dobbiamo migliorare su questo aspetto, sarà fondamentale per la seconda parte di gara dove invece la Honda va più forte". Morale opposto per Jorge Lorenzo che non è mai riuscito a stare tra i primi: "Una giornata abbastanza difficile perché non ha funzionato quasi niente. La mattina ho avuto un problema con uno pneumatico che non era buono e per poco non mi faceva cadere, nonostante questo non me l'hanno sostituito. Nel pomeriggio abbiamo provato tre tipi diversi di mescola per il davanti, ma ho faticato con tutte le soluzioni. Aspettiamo domani sperando che la moto migliori".



Anche Andrea Dovizioso ha faticato parecchio a trovare il giusto feeling con le gomme: "E' un po' complicata la situazione perché il grip è poco soprattutto nella gomma dietro. In queste condizioni si fa fatica a sentire le differenze di set up e a mangiare dei decimi, penso che quasi tutti i piloti abbiano questo problema. Non ci aspettavamo di trovare questa situazione, dobbiamo trovare una soluzione perché le gomme sono queste": Vinales ha terminato le libere con il sesto tempo, ma è sicuro di fare un bello step avanti già da sabato: "Sono soddisfatto perché abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo provato tante cose e domani possiamo stare tranquilli e concentrarci sul passo. Penso che abbiamo un grande potenziale da esprimere".



La Honda va molto forte ad Aragon e Marquez pensa già alla gara: "Abbiamo fatto un bel lavoro, perché abbiamo ragionato in ottica gara. E' vero, la Honda qui va molto bene, ma poi la domenica cambia tutto. Sulla lunga distanza le gomme calano molto e poi c'è Valentino che anche qui è forte".