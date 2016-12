MotoGP: a Valencia Rossi-Lorenzo è 2-2

2 novembre 2015

Pari e patta a Valencia tra Rossi e Lorenzo, almeno nell’Albo d’oro. I due piloti della Yamaha, infatti, hanno vinto due volte su questo circuito in MotoGP. Valentino nel 2003 con la Honda e nel 2004 in sella alla Yamaha, Jorge nel 2010 e 2013 sempre con l'attuale team. Rossi, però, è riuscito a salire sul gradino più alto del podio quando Lorenzo non correva ancora nella stessa categoria: il suo esordio in classe regina risale “solo” al 2008.



Una pista "indigesta" al pesarese, ma che non evoca ricordi piacevoli anche al maiorchino visto le due cadute in gara negli ultimi tre anni.

I due compagni-avversarsi non sembrano amare molto questo circuito: solo piazzamenti e qualche podio dal 2008 ad oggi. Il vantaggio di Jorge sarà quello di aver gran parte del pubblico dalla sua, ma la marea gialla è pronta a rispondere.



Valentino (312 pt), partirà ultimo - aspettando il verdetto finale del TAS, entro il 6 novembre, che ufficializzerà la sua decisione in merito all’episodio Rossi-Marquez della Malesia - e dovrà difendersi dagli assalti dello spagnolo, a 7 lunghezze di distacco.



L’impresa sembra difficile, ma non impossibile. Tornando indietro nel tempo, nel 2005 proprio a Valencia, troviamo un Rossi capace di una remuntada dal 15° al 3° posto. Contando anche Donington 2006 (da 12° a 2°), Sachsenring 2006 (da 10° a 1°), Australia 2008 (da 12° a 2°) o Sepang 2010 (da 9° a 1°), sono tanti i precedenti da ricordare per non perdere la speranza della decima. E anche Marc Marquez, con la sua vittoria dall’ultima posizione a Valencia 2012 in Moto2, lascia qualche segnale positivo a tutti i tifosi del Dottore. Rossi-Lorenzo è 2-2, ma chi segnerà il gol della vittoria?