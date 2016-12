MotoGP a Spielberg, Rossi: "Peccato per il podio"

14 agosto 2016

Valentino Rossi in Austria chiude quarto dietro al compagno di squadra Jorge Lorenzo: "Salire sul podio sarebbe stato bello, soprattutto su questa pista dove sapevamo che avremmo sofferto un po'. La gara è stata bella, sono arrivato vicino a Lorenzo ma non abbastanza, non sono riuscito ad attaccarlo. Eravamo entrambi in difficoltà in frenata e in accelerazione, ma lui è stato più bravo. Mi prendo questi 13 punti e mi preparo per Brno".