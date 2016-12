MotoGP a Spielberg, Rossi: "Giornata positiva"

12 agosto 2016

"Nel t1 e nel t2 - prosegue il pesarese - perdo nel rettilineo a confronto con le Ducati, ma recupero in frenata. Nel t3 invece faccio fatica perché sento poca aderenza". Ha faticato ancora di più Jorge Lorenzo che ha chiuso con un distacco che va oltre il secondo: "Quest'anno stiamo vedendo che con la Michelin la forbice entro cui le gomme lavorano bene è molto sottile, quando fa freddo si fa molta fatica. Penso di non aver mai corso con una temperatura del genere in vita mia. Oggi pomeriggio invece siamo migliorati e penso che domani con il sole migliorerà la fiducia di tutti i piloti".



Giornata di festa in casa Ducati con Dovizioso e Iannone che hanno staccato tutti i rivali: "Quando sei veloce è tutto più facile - spiega Dovi - ci siamo potuti concentrare su esperimenti in vista della gara e anche domani faremo così. Stiamo cercando di adattarci alle gomme, non è facile trovare il bilanciamento perfetto. I miei rivali? Iannone va molto forte, ma Marquez ha più margini di miglioramento perché qui ha fatto solo due turni di prove, domani farà un bello step. Vinales e Valentino sono più vicini di quello che sembrano". Ottimo tempo per Iannone nonostante il dolore alle costole: "E' stato un turno di prove molto duro, devo ringraziare il medico della clinica mobile che ha fatto davvero un bel lavoro. Abbiamo ancora bisogno di migliorare qualcosa, dobbiamo essere più costanti e far scivolare meno la gomma dietro. Con la nostra potenza mettiamo un po' più in crisi lo pneumatico rispetto agli altri".



Il decimo tempo non preoccupa Marquez che si è concentrato sull'assetto per la gara: "Sono contento di come abbiamo lavorato oggi, soprattutto in vista della gara. Siamo decimi, ma alla fine non abbiamo montato lo pneumatico nuovo dietro. Non è un circuito in cui saremo al top perché la Ducati è molto forte, ma dietro di loro possiamo esserci per lottare. La pista l'ho già imparata, domani proveremo a fare un ulteriore step". Il primo degli inseguitori, per ora, è Maverick Vinales: "Dobbiamo lavorare ancora tanto, perché sarà difficile portare a fine gara le gomme. Stamattina dopo un solo run non c'era già più grip".