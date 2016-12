MotoGp a Sepang, Rossi: "Non voglio fare errori, obiettivo vittoria"

21 ottobre 2015

Il Gp in Malesia può essere il primo match point per Valentino Rossi , che pretende il massimo anche dalla Yamaha : "Sarà importante non commettere errori , in Australia sarebbe potuta andare meglio: comunque ho ancora un buon vantaggio ". Il rivale di box e classifica, però, non smette di crederci: "La chiave saranno le gomme - ha detto J orge Lorenzo -, voglio togliere punti a Valentino per giocarmela a Valencia ".

Rossi non ha ancora scordato Phillip Island: "In Australia ho fatto una buona gara ma sarebbe potuta andare molto meglio". A Sepang, quindi, lavoro a 360°: "Ogni turno di prove sarà importante, non solo la gara: questo appuntamento vale molto, dobbiamo ottenere il miglior risultato in ogni sessione e poi vincere. Ho solo bisogno di due buone gare per terminare con un successo, sia io che i ragazzi siamo pronti a fare il meglio".

“Quella di Phillip Island è stata una gara eccitante e il risultato non è stato brutto, considerando che il mio principale rivale è arrivato quarto" rilancia Lorenzo. "Sepang è una pista complicata per le altissime temperature e l'umidità. La chiave per lottare per la vittoria saranno le gomme, possiamo vincere. Il principale obiettivo è togliere altri punti di vantaggio a Valentino e provare ad arrivare a Valencia con un gap più contenuto. Mi sento forte”.