MotoGP, a Phillip Island nuovo duello Marquez-Dovizioso

18 ottobre 2017

La MotoGP sbarca a Phillip Island per la seconda gara del trittico asiatico con ancora negli occhi lo splendido duello di Motegi tra Dovizioso e Marquez . Adesso tra i due ci sono solo 11 punti. "Continueremo a combattere duramente per questo campionato", ha detto lo spagnolo. Il forlivese sa che "Down Under" non sarà facile: "Sulla carta non siamo i favoriti per la vittoria in Australia, ma lotteremo come sempre".

"Attendo con ansia questo week-end perché Phillip Island è una pista incredibile, una delle mie preferite. Andiamo in Australia molto motivati dopo il Giappone dove abbiamo conquistato punti preziosi su una pista tradizionalmente ostica per noi e in condizioni piuttosto difficili. Questa è una pista molto fisica, con tanti cambi di direzione veloci, ma mi piace molto ogni anno e generalmente penso che sia un tracciato migliore per noi rispetto a Motegi. Spero ci sia bel tempo e poi vedremo. Saremo impegnati nel cercare di trovare il miglior setup", il pensiero di Marquez.



Cancellare Motegi è l'obiettivo di Valentino Rossi, che ha detto definitivamente addio alle poche speranze di lottare per il titolo sino alla fine. "Sono arrivato in Australia dopo una gara complicata, ma sono positivo perché voglio lavorare nel miglior modo possibile con la squadra e risolvere i problemi che abbiamo avuto in Giappone il più velocemente possibile per fare un'altra bella corsa. Quello di Phillip Island è un circuito che mi piace molto e spero che il tempo sia buono per iniziare a lavorare in condizioni di asciutto. Dopo la caduta di Motegi mi sento abbastannza bene, ho solo un po' di dolore. Spero solo nel bel tempo per tutto il weekend".