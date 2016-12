MotoGP a Misano, Rossi: "Prima fila importante"

10 settembre 2016

"Misano è una pista stretta - prosegue il pesarese - ed è difficile sorpassare tutti, per questo sono contento della seconda casella. Ora dobbiamo rimanere concentrati perché ci sono tante cose da scegliere, soprattutto le gomme. Il problema è che domani le proveremo nel warm up alla mattina, ma nel pomeriggio la temperatura aumenta. Speriamo comunque che non piova e sia un po' più fresco di oggi". La pole position e il record del circuito restituiscono il sorriso a Jorge Lorenzo: "Quando hai già un buon tempo con il primo pneumatico puoi permetterti di rischiare qualcosa. Soprattutto in staccata, perché farlo in accelerazione è più pericoloso, le cadute sono più violente. Ho guidato più aggressivo, la moto si muoveva tanto soprattutto nella curva più veloce, lì ho fatto i 300 all'ora. Ho rischiato di fare una gran caduta ma ne è valsa la pena. Il passo gara è molto buono, abbiamo migliorato la moto di sessione in sessione e io e Marquez siamo quelli messi meglio. In partenza proverò a staccare gli altri, se non sarà possibile sceglierò il momento giusto per attaccare".



Terza casella per Vinales, contento di confermarsi dopo Silverstone: "L'anno scorso qua è stata molto dura per me, invece ora mi sento molto bene nel ritmo gara e ho fatto anche un giro molto veloce. Sono contento perché il team ha fatto un gran lavoro tra la mattina e il pomeriggio, devo ringraziarli per questo. Gli avversari? Quando Lorenzo e la Yamaha sono a posto vanno fortissimi, penso che il più veloce come ritmo sia Marc, ma noi siamo vicini". Qualifiche così e così per Andrea Dovizioso che però è fiducioso in vista della gara: "Non mi è venuto un gran giro, ma in funzione gara sono abbastanza contento perché stamattina il davanti non funzionava e ho perso il feeling. Oggi pomeriggio è tornato e come passo siamo in linea con i primi. Siamo tanti piloti ad avere un ritmo simile, sarà interessante vedere chi ne ha di più per 28 giri. L'importante è partire davanti perché sarà una gara molto tirata. Sono contento per Pirro e per il suo tempo, mi dispiace invece per Iannone perché per noi italiani è molto importante correre qua".



Sarà molto importante per Marquez invece difendere il suo vantaggio in classifica, lo farà dalla quarta casella: "La qualifica non è stata tra le migliori dell'anno, con il secondo pneumatico ho beccato traffico e si è anche raffreddato. Dovevo rischiare troppo e non ho voluto farlo. Sono più contento delle libere 4 perché il passo è molto buono. Ho già scelto le gomme che userò, speriamo però ci sia il sole".