MotoGP a Misano, Rossi: "Preoccupato in ottica gara"

9 settembre 2016

La prima giornata di libere era iniziata bene per Valentino Rossi che poi, con l'innalzarsi delle temperature, ha avuto qualche difficoltà: "Stamattina era andato tutto abbastanza bene, ero già stato veloce con le gomme dure che poi abbiamo scelto anche per il pomeriggio. Con 15 gradi in più però la gomma dura non funzionava più e sono andato in grande difficoltà. Per fortuna è stato un problema che hanno avuto un po' tutti".

"Con la gomma morbida sono andato un po' meglio - continua Valentino - ma siamo un po' preoccupati in ottica gara. Dobbiamo trovare il giusto bilanciamento perché andiamo in difficoltà con il davanti. Mi sono arrabbiato molto con Aleix Espargaro perché non ho capito proprio il suo atteggiamento. Si è girato, mi ha visto, ma poi è rimasto in mezzo alla pista. Gli ho detto qualcosa e poi mi ha pure mandato a f... Ma sono cose che possono succedere". Più positivo il bilancio di Jorge Lorenzo: "Nell'ultimo time attack non ho neanche cambiato la gomma dietro, quindi il quarto posto è molto buono. Finalmente ho un buon feeling con la moto e sono contento del setting. E' da un po' che non mi sentivo così e riesco a guidare bene".



Anche Marc Marquez si sente a suo agio sulla sua Honda: "Sono contento della giornata, abbiamo lavorato bene. Pensavamo di soffrire tanto, ma invece è tutto abbastanza nella norma. Siamo in lotta per essere i più veloci, penso che potremo fare un buon weekend". Andrea Dovizioso è riuscito ad abbassare i suoi tempi nella sessione del pomeriggio: "Sono contento perché nelle libere 2 siamo riusciti a migliorare. Abbiamo fatto una prova di set up positiva, anche se con il davanti siamo tutti abbastanza al limite. E' per questo che ci sono state diverse cadute. Comunque siamo partiti bene".