MotoGP, a Misano primo test di Sam Lowes sull'Aprilia L'inglese correrà nel 2017: "Un'esperienza che non dimenticherò mai"

30 giugno 2016

Sam Lowes ha provato per la prima volta la Aprilia RS-GP in vista del suo esordio in MotoGP, nella stagione 2017. L’occasione è arrivata a Misano, nel corso di una due giorni di test condotti dal test team sul circuito romagnolo. L'inglese ha preso confidenza con la RS-GP a partire dalla mattinata di mercoledì. La primissima uscita è durata due giri, giusto il tempo di assaggiare per la prima volta la potenza di una MotoGP, i freni in carbonio, il pacchetto di elettronica che governa il V4 e naturalmente le gomme Michelin. Poi i run si sono allungati e, alla fine della prima giornata sono stati 60 i giri compiuti da Sam.

La seconda giornata lo ha visto continuare la conoscenza di una moto profondamente diversa dalla Kalex del Team Gresini con la quale è in lotta per il titolo Moto2 in questa stagione. Alla fine, con 69 giri messi a consuntivo nel secondo giorno, grande soddisfazione per tutti e l’arrivederci a un prossimo test. A Misano è sceso in pista anche il collaudatore Mike Di Meglio che ha continuato lo sviluppo della RS-GP dopo le belle prove offerte dagli ufficiali Bautista e Bradl nelle ultime due gare iridate a Barcellona ed Assen. Le novità testate hanno riguardato principalmente nuove componenti della ciclistica e strategie di gestione elettronica