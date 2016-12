MotoGP a Misano, Lorenzo attacca Rossi: "Sorpasso troppo aggressivo"

11 settembre 2016

Ma poi è arrivato Pedrosa: "Quando ho visto spuntare sulla tabella il nome Pedrosa ho pensato: cavolo ma proprio oggi? Non poteva aspettare una settimana? Ci ho provato ma non c'è stato niente da fare, andava di più. Mi ha fatto anche una entrata alla Marquez, si era un po' montato la testa... La differenza è stata che negli ultimi giri era un po' meno in difficoltà con la gomma posteriore. Arrivare davanti a un fuoriclasse come Marquez è comunque una grandissima soddisfazione, sarà molto difficile recuperare 43 punti, ma arrivargli davanti dà sempre gusto". Jorge Lorenzo, terzo, riconosce la superiorità degli avversari: "Ho fatto il massimo, ma questo non era il mio giorno, sia Vale che Pedrosa sono andati più veloce, soprattutto nella seconda parte di gara. Qualche volta gli altri sono più bravi e bisogna riconoscerlo, soprattutto Dani è stato sorprendente. Sono molto contento per lui perché ha passato un periodo molto duro, ma non ha mai mollato. Io penso che la Yamaha abbia un vantaggio solo in alcune piste e sicuramente la Honda è migliorata".



Una bella rivincita per Dani Pedrosa dopo le tante difficoltà di questa stagione: "Quest'anno ogni gara è diversa dall'altra, mi aspettavo di fare bene anche perché già da venerdì avevo un gran feeling. Valentino è partito fortissimo, non mi aspettavo di riuscire a raggiungerlo. Dopo i primi giri non ero sicuro di salire sul podio, ma poi piano piano il mio ritmo è aumentato. Su Rossi il sorpasso è stato un po' al limite, ma alla fine è andata bene. Su questa pista la Honda andava meglio, almeno per me, dopo i test di Brno abbiamo fatto un piccolo cambiamento di set up. A Silverstone ho fatto un piccolo step e qui ancora". Deluso invece Dovizioso che ha chiuso la gara con un distacco di 20 secondi: "A livello di scelta di gomme è andata tutto bene, ero già consapevole di avere qualcosa in meno come ritmo gara e infatti è stato così. Ci mancano ancora alcuni aspetti che in gara vengono sommati e alla fine escono questi distacchi qua. Non siamo contenti, non vogliamo prendere tutti questi secondi. La moto non gira bene e dopo un po' l'energia ti viene a mancare".