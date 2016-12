MotoGP a Le Mans, Rossi: "Venti punti fondamentali"

8 maggio 2016

"E' stata colpa mia - ammette Rossi - perché ieri ho fatto un errore e mi sono giocato la prima fila e oggi sono anche partito male. Se si vogliono vincere le gare bisogna essere più bravi, bisogna essere competitivi già da sabato mattina e fare la prima fila. Questi 20 punti valgono oro perché ci avvicinano alla vetta, ora siamo tutti e tre vicini quindi bello". Vittoria straripante per Lorenzo, un successo che da fuori sembra quasi facile: "Negli ultimi giri ho potuto rallentare, ma soprattutto all'inizio non mi sentivo bene in staccata. All'inizio della gara il mio ritmo era simile a quello degli altri, poi sono riuscito a fare la differenza. Fondamentale che Marquez sia caduto perché finora non aveva mai commesso errori a differenza di me e Valentino".



Musi lunghi in Ducati, con le Desmosedici ancora una volta finite sulla ghiaia. Iannone stavolta non accetta critiche: "La situazione è veramente difficile sia da accettare che da spiegare. Abbiamo un grande potenziale ma non riesco mai a portare a casa risultati. Io non stavo forzando più dei giri precedenti, i nostri dati ci dicono che avevo meno freno, meno angolo e meno velocità. E lo sterzo si è chiuso lo stesso. La situazione è critica, nessuno di noi capisce quando è al limite e a volte proprio quando non spingiamo scivoliamo. Basta considerare che la gara l'hanno finita in tredici". Secondo Dovizioso urgono subito delle modifiche in vista delle prossime gare: "La partenza è stata perfetta, finché le gomme erano fredde siamo andati forte, ma oggi si è visto che dobbiamo lavorare con una mentalità diversa. Cerchiamo troppo la prestazione e invece dobbiamo essere veloci con più fluidità".



Prima caduta per Marquez in questa stagione, che è risalito in sella e ha guadagnato comunque tre punti: "Spingiamo tanto in staccata per recuperare quello che perdiamo in accelerazione. E alla fine spingendo spingendo... Peccato perché il podio era là, questa comunque è una delle piste più difficili per noi. Il problema è che le Michelin cambiano tantissimo dalle libere alla gara e lo spettacolo in pista sta anche diminuendo. Speriamo di migliorare in futuro".