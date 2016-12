MotoGP a Jerez, Rossi: "Che goduria vincere qua!"

24 aprile 2016

"Oggi avevo più passo io - continua Rossi - a dieci giri dalla fine ho rallentato perché la gomma sgommava in rettilineo e mi sono impaurito. Se è importante vincere qua a casa loro? Importantissimo. Ho proprio goduto ad essere lì in mezzo nel podio, ma un po' più in alto".



Faccia scura per Jorge Lorenzo, arrabbiato per il comportamento dei pneumatici Michelin: "All'inizio non sono riuscito ad andare in testa e a fare il mio ritmo. Rossi era molto forte e non riuscivo a superarlo. Nella seconda parte di gara la gomma faceva spin in rettilineo e potevo dare solo l'80% di gas. Peccato, perché senza quel problema lì avrei potuto prendere Valentino e vincere la gara con distacco. Non mi era mai successo, quando queste cose accadono è meglio finire la gara e prendere punti importanti".



Sorride invece Marquez che qui a Jerez ha portato a casa il massimo: "Oggi ci ho provato, ma Valentino è stato strapitoso e anche Lorenzo andava più forte. Ho provato a stare dietro a Jorge, ma ho visto che non si poteva, ho anche rischiato di cadere tre volte. Siamo primi in classifica e devo gestire il vantaggio fino a che non faremo uno step con la moto. Per me finire terzo a due decimi o a otto secondi non cambia perché i punti sono gli stessi".



Terza gara consecutiva senza arrivare al traguardo per Andrea Dovizioso, ancora non per colpa sua: "Abbiamo avuto problemi alla pompa dell'acqua che perdeva sulla ruota dietro, mi sono dovuto fermare. Vogliamo guardare i lati positivi perché è l'unico modo, la fiducia con la moto è buona anche se oggi non eravamo veloci".