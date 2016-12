MotoGP a Brno, Rossi: "Ero da prima fila"

20 agosto 2016

"Già un giro era buono, ma ho recuperato Espargaro troppo presto - spiega il pesarese - volevo dargli un po' di spazio ma in quel momento si è infilato Marc e ho perso anche il giro successivo. Mi tocca partire dalla seconda fila. Sono contento della mia velocità in qualifica, ma del risultato per niente. Adesso tutto diventa più difficile perché ci sono davanti Aleix Espargaro e Barbera, quindi dovrò partire forte perché come passo sono veloce. Il grande punto interrogativo sono le temperature e la pioggia, farà comunque più fresco e ci saranno problemi per la scelta della gomma davanti. Io spero ci sia una bella giornata così posso partire con la dura con cui mi trovo bene".



Jorge Lorenzo ha visto sfumare la pole position, ma il suo passo gara lo fa stare tranquillo: "Marquez ha visto il mio tempo di stamattina e si è messo in testa che poteva farlo anche lui. Io nel secondo time attack ero sicuro di essere più veloce, staccavo più forte ma forse perdevo in percorrenza. Alla fine sono riuscito a migliorarmi solo di un decimo e mezzo. L'importante è essere in prima fila, con lo pneumatico usato siamo costanti e abbiamo un buon feeling. Penso che quasi tutti i piloti preferiscano una gara asciutta, se piove sarà un'altra storia e faremo del nostro meglio". Tempo fenomenale di Marquez, che ammette però di essere stato favorito dalla scia di Rossi: "Onestamente ho fatto quasi il giro perfetto, sapevo che da solo facevo un po' fatica così ho preso la scia di Valentino e abbiamo fatto un giro molto forte. E' una pole inaspettata. Il numero di ieri è più spettacolare per i tifosi, il sorpasso che ho fatto oggi su Valentino conta di più. Lorenzo qua è molto veloce, ma dopo le libere 4 lo vedo più vicino. In gara non dobbiamo pensare troppo al campionato, dobbiamo dare il 100% in pista".



Iannone non ha potuto replicare la pole dell'Austria, ma la prima fila è comunque un ottimo risultato: "Oggi non era scontata la prima fila, alla fine siamo riusciti a fare qualcosa in più di quello che era nelle nostre possibilità. Per noi qui è più semplice fare il passo che il giro veloce. Siamo sempre stati o primi o secondi, quindi sono molto soddisfatto, sicuramente sarà più difficile rispetto all'Austria ma secondo me siamo in quattro per la vittoria: io, Marquez e le Yamaha". Brutta posizione di partenza invece per Andrea Dovizioso: "Ho avuto solo due giri a disposizione, ma non mi è venuto il giro perfetto. Potevo fare due o tre decimi in meno e sarebbe stata una seconda fila meritata. Sono migliorato nel pomeriggio, ma non è ancora sufficiente per giocarsi la gara, la partenza qui è lunga e posso recuperare".