MotoGP a Brno, Rossi: "Contento del feeling"

19 agosto 2016

Valentino Rossi , nonostante il quinto tempo, è comunque soddisfatto della prima giornata di libere a Brno: "In alcune staccate faccio un po' fatica a fermare la moto, bisogna un po' mettere a posto tutto, ma come primo giorno va bene. Sono quinto ma siamo tutti lì. La scelta delle gomme è difficile per tutti, abbiamo addirittura tre possibilità per il posteriore. Stiamo lavorando sul setting per aiutare gli pneumatici e avere un buon passo dopo diversi giri".

"Come feeling sono contento - prosegue il pesarese - mi trovo bene con la moto. L'asfalto non è fantastico perché ci sono tante buche ed è vecchio, per questo il grip è molto di meno rispetto all'Austria. Nonostante questo mi trovo molto meglio con le Michelin rispetto alle Bridgestone l'anno scorso". Bilancio positivo anche per il compagno di squadra Jorge Lorenzo: "Stamattina avevamo paura venisse a piovere, ma alla fine sono state solo quattro gocce. Oggi pomeriggio abbiamo fatto fatica a girare veloce, ma la moto ha già un buon ritmo. Dobbiamo migliorare qualche dettaglio, ma la giornata è positiva".



Una giornata all'insegna di Marc Marquez che, oltre a siglare il giro veloce, è stato protagonista di un incredibile numero con la sua Honda: "Ho piegato a 67 gradi, di solito il nostro massimo è 60 in gara. Ai test del 2014 avevo fatto addirittura 68. Ho perso il davanti, ma ci ho creduto, poi sono rientrato ai box perché ero un po' agitato. Non è stata una giornata facile, queste cose succedono quando si va al limite. Alla fine abbiamo provato una cosa che ci ha fatto fare un salto in avanti. Andiamo bene con la gomma nuova, ma dobbiamo migliorare con la gomma usata perché qui anche le Ducati vanno molto forte".



Il più veloce dei ducatisti è ancora una volta Andrea Iannone: "Mi aspettavo di essere veloce a Brno, ma non così tanto. Sono molto contento, per ora siamo allineati con Yamaha e Honda. Anzi, in alcune parti recuperiamo parecchio considerando che nel t2 perdo circa mezzo secondo. Ora dobbiamo sistemare un po' di cose, ho provato entrambi i telai ma io continuo a preferire quello vecchio". Andrea Dovizioso è riuscito a ridurre il suo ritardo solo nell'ultima parte della sessione: "La pista è già in buone condizioni, quindi i tempi sono indicativi. Sono contento del pomeriggio perché sono riuscito a migliorare abbastanza, ma ancora non guido sciolto come vorrei e dovrei. Ho cercato un po' di snaturare il mio stile di guida, sono contento del miglioramento ma non basta".