MotoGP: Stoner verso il ritorno in Ducati

11 novembre 2015

Clamoroso: Casey Stoner potrebbe tornare a correre con la Ducati in MotoGP. E' questa l'indiscrezione che arriva da Valencia, confermata dal team manager Tardozzi: "Casey non vuole tornare a correre a tempo pieno. Però lui è un pilota importante per la Ducati e quando ha rotto con la Honda per noi è stato naturale fargli questa proposta". L'idea è quello di ingaggiarlo come collaudatore e wild card a Phillip Island.