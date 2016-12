MotoGP: Rossi c'è sul passo gara

6 novembre 2015

Valentino Rossi può sorridere dopo il venerdì di Valencia. Il pesarese della Yamaha, 4° nelle seconde prove libere, ha dimostrato di aver un buon passo per la gara dove sarà costretto a partire dall'ultima casella in griglia. Jorge Lorenzo, invece, ha risposto facendo segnare il miglior tempo di giornata: 1:31.111. Seconda posizione per Pedrosa davanti a un ottimo Iannone. Solo quinta piazza per Marc Marquez.