MotoGP, Rossi: "Sono abbastanza veloce"

9 aprile 2016

Il sesto tempo alla fine del venerdì è solo un dettaglio da poco per Valentino Rossi: "Purtroppo ho fatto due errori e non sono stato in grado di fare un buon giro. Se non avessi fatto quegli errori, sarei potuto stare più vicino ai primi". In Texas il pilota Yamaha è ottimista: "Posso dire di aver avuto un potenziale abbastanza buono, perché sono abbastanza veloce in tutti i settori, ma purtroppo abbiamo sofferto un po' troppo in frenata".