Motogp, Rossi: "A Barcellona voglio il podio"

7 giugno 2017

Avrebbe avuto bisogno di qualche giorno in più di riposo Valentino Rossi , dopo il quarto posto ottenuto stringendo i denti al Mugello. Il pilota di Tavullia paga ancora la caduta durante un allenamento in motocross. Ma si corre subito a Barcellona: "Vorrei salire sul podio. Mi sarebbe piaciuto avere una sosta di una settimana per recuperare nel migliore dei modi. Comunque, sono contento della gara che ho fatto, la moto è andata bene e a Barcellona posso andare ancora meglio".

VIÑALES E' CARICO

Maverick Viñales arriva particolarmente carico al Montmeló: "E' una pista molto speciale per me, è come fosse casa mia. Il circuito mi piace, è adatto al mio stile di guida e spero lo sia anche per la moto. Siamo in un buon momento, forti e sicuri, e abbiamo molti set-up a disposizione e per questo vado a Barcellona veramente motivato. Cercheremo di ottenere quanti più punti possibili e alla fine cercheremo di stare sul podio, ma per farlo dobbiamo essere intelligenti, anche con la selezione di pneumatici".