MotoGP: Iannone davanti a tutti nelle libere 1 di Valencia

10 novembre 2017

Sorpresa Andrea Iannone nelle libere 1 del GP di Valencia di MotoGP. Il pilota della Suzuki è stato il più veloce girando in 1:31.045 davanti a Miller (Honda) e Pol Espargaro (Ktm). Poi ecco i due protagonisti più attesi che sono in lotta per il Mondiale: il primo round è andato a Dovizioso sulla Ducati che ha preceduto Marquez. Difficoltà per Valentino Rossi in 18.esima posizione a un secondo e mezzo dalla vetta.