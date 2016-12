MotoGP: distorsione al ginocchio per Dovizioso

25 agosto 2016

I test di Andrea Dovizioso a Misano si sono conclusi con una caduta. Il pilota della Ducati non sarà al 100% nel prossimo GP in programma a Silverstone il 4 settembre: "Purtroppo il piede ha puntato nella ghiaia e ho avuto una distorsione al ginocchio con conseguente stiramento del legamento collaterale mediale e del crociato anteriore". Il Dovi sarà comunque in pista: "stiamo facendo il possibile per essere nelle migliori condizioni".