MotoGP: Crutchlow bastona tutti, meglio anche di Marquez negli ultimi 4 GP

Chi è il pilota più in forma dell’estate della MotoGP. Se a rispondere sono i numeri il nome è quello di Cal Cruthchlow che nelle ultime 4 gare ha messo assieme 66 punti. In questa classifica parziale lo seguono Marquez (65), Rossi (57), Vinales con Dovizioso (46), Iannone (44), Pedrosa (34) e Lorenzo (25).



Cifre che sottolineano il crollo verticale nelle prestazioni di Jorge, ultimo tra i primi 8 della classifica mondiale relativamente alla finestra che va dalla gara del Sachsenring a quella di Silverstone. Passiamo quindi al confronto con le prime 4 corse della stagione. Frazione dominata da Marquez con 82 punti. Poi Lorenzo (65), Rossi (58), Pedrosa (40), Vinales (33), Iannone, (25), Dovizioso (23). Staccatissimo Crutchlow a quota 5. Nei 4 Gran Premi successivi – nonostante la flessione di rendimento – resta davanti Marquez con 63 punti.



Seguono Lorenzo (56), Vinales con Pedrosa (46), Rossi (45), Iannone (27), Dovizioso (20) e ancora ultimo Crutchlow con 15 punti. Dai dati emerge quanto Rossi abbia pagato il doppio ritiro in Italia e in Olanda nella parte centrale della stagione e come Marquez abbia saputo amministrare il vantaggio accumulato nelle prime quattro gare viaggiando con regolarità nelle due frazioni successive, rispettivamente 63 e 65 punti.