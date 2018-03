MotoGP: accordo ufficiale tra Ktm e Tech3

5 marzo 2018

In MotoGP nasce il team satellite della Ktm grazie all'accordo con Hervé Poncharal: dal 2019 il team Tech3 correrà con le moto della casa austriaca. Dopo la rottura con Yamaha, che saranno portate in pista in questa stagione, intesa triennale con la Ktm fino al 2021. Il team manager Poncharal ha spiegato: "Ci saranno quattro moto in griglia con esattamente le stesse specifiche: il team ufficiale e il team gestito da Tech3".



Soddisfazione anche dall'Austria con le parole del direttore Pit Beirer: "Siamo molto felici di unire le forze con Tech3 in MotoGP dal 2019. Il team ha molti anni di esperienza e ha ottenuto molti grandi risultati in questo campionato. La loro struttura professionale ci renderà ancora più forti. Avere quattro KTM RC16 sulla griglia è anche un altro grande passo per noi, sia per lo sviluppo della nostra MotoGP che per l'espansione della struttura KTM nel paddock".