Motociclismo, Nieto non è in pericolo di vita

27 luglio 2017

Angel Nieto è in condizioni gravi ma stabili. L’ex pilota è stato subito trasportato alla Policlinica Nuestra Senora del Rosario di Ibiza e ha riportato un grave trauma tranico. È in coma indotto con respirazione assistita ed è stato sottoposto a un drenaggio per ridurre il coaugulo di sangue alla testa. Il 70enne non sembra essere in pericolo di vita ma le condizioni restano gravissime.