Moto3: Miguel Oliveira vince ad Assen, beffando Quartararo

27 giugno 2015

E' Miguel Oliveira che trova il guizzo al traguardo e vince ad Assen, precedendo per 66 millesimi Quartararo (+0.066) e Kent (+0.117), che completano il podio. Navarro 4° (+0.179), beffati invece gli italiani Fenati (5°, +0.252) e Bastianini (6°, +0.526), autori di una gara tutta d'attacco, con Binder (+0.540) ultimo del trenino che non si è risparmiato nella lotta. Arrivo da funambolo per Ajo, al traguardo "aggrappato" alla moto e 17°.