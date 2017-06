Moto3 Italia: trionfa Migno, doppietta italiana

4 giugno 2017

Andrea Migno vince il Gran Premio d'Italia e conquista la prima vittoria in carriera in Moto3. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 trionfa in volata davanti al connazionale Fabio Di Giannantonio, al termine di una gara pazzesca e incerta fino al rettilineo finale. Terzo lo spagnolo Guevara , al suo primo podio assoluto. Soltanto settimo il leader mondiale Mir , che resta comunque al comando della classifica con 108 punti.

Capolavoro tricolore al Mugello. Andrea Migno vince e si regala il primo successo della sua giovane carriera nel Motomondiale, completando nel migliore dei modi una corsa folle, che fino all'ultimo giro ha visto almeno una dozzina di piloti contendersi il podio. La volata finale, che lascia col fiato sospeso tutti i tifosi italiani, è con Fabio Di Giannantonio, a cui non basta mettersi in scia per passargli davanti alla bandiera a scacchi. Per il Diggia è comunque il miglior risultato del 2017, ancora a podio dopo i due terzi posti in Texas e a Le Mans. Terzo un grande Juanfran Guevara, che centra il suo primo podio mondiale a 6 anni dall'esordio.



Nel gruppone, alle spalle dei vincitori, arrivano anche Binder, McPhee, Canet e Mir. Quest'ultimo si conferma leader in classifica con 108 punti, a +34 dallo stesso Canet. Di Giannantonio e Migno salgono in terza e quarta posizione (rispettivamente 71 e 68 punti), mentre scivola in quinta posizione Romano Fenati, a lungo in lotta con i migliori ma poi scivolato addirittura in tredicesima posizione, alle spalle anche di Bulega (10°) e Bastianini (11°).