Moto3 Italia, Martin ritrova il successo: italiani beffati in volata

3 giugno 2018

Martin si è dunque preso una rivincita importante dopo due weekend sfortunatissimi, chiusi nella ghiaia per colpe non sue. Lo ha fatto con una gara praticamente perfetta, trasformatasi dopo pochissime curve in una sfida a tre. Il madrileno è partito a cannone dalla pole (era la quarta consecutiva per lui) e i due italiani sono stati fenomenali nel non lasciarlo scappare e incollarsi ai suoi scarichi, facendo letteralmente il vuoto sul gruppone.



Alla fine, però, l'ha spuntata lui, affrontando in maniera impeccabile il curvone finale e resistendo agli attacchi in scia sul rettilineo del traguardo da parte del compagno di team e della KTM del leader mondiale, che per tutta la corsa aveva dato l'impressione di averne di più delle due Honda in termini di motore. I cavalli della moto austriaca hanno comunque premiato Bezzecchi con un 2° posto utile a tenerlo in testa alla classifica iridata. Un pizzico di amarezza per Diggia, che ha però riassaporato la gioia del podio dopo l'incredibile delusione della vittoria "sottrattagli" dalla direzione corsa a Le Mans.



Giornata positiva, in generale, per i colori italiani, con otto bandierine tricolori nelle prime dieci posizioni: ai piedi del podio ha chiuso l'argentino Gabriel Rodrigo, ma alle sue spalle si sono piazzati Andrea Migno, Enea Bastianini, Tony Arbolino, Lorenzo Dalla Porta, Niccolò Antonelli e Manuel Pagliani. Altro weekend nero, invece, per lo Sky Racing Team VR 46, con Bulega 21° e Foggia costretto al ritiro per un problema tecnico.