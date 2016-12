Moto3, GP Gran Bretagna: Binder scappa, Bagnaia secondo

4 settembre 2016

Brad Binder mette un altro mattone nella sua corsa al titolo, Francesco Bagnaia si conferma in grande forma. Il sudafricano su KTM vince il GP di Gran Bretagna e scappa a +86 in classifica. Quinto podio stagionale per il piemontese del Team Aspar che partiva in pole position e chiude secondo dopo essere stato anche in testa. A seguire, ben cinque italiani: Stefano Manzi, Nicolo Bulega, Fabio Di Giannantonio, Niccolò Antonelli ed Enea Bastianini.